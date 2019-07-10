Православная церковь Украины сделала политическое заявление

Церковь призывает сделать правильный выбор. Фото: oblrada.dp.gov.ua

Православная церковь Украины в своем обращении призвала сделать ответственный выбор на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.

Обращение опубликовали на сайте ПЦУ.

"Следует не забывать, что от итогов голосования, особенно сейчас, зависит будущее всего нашего государства, а следовательно, и Украинской церкви, и каждого из нас - будем ли мы двигаться в выбранном нашим народом и закрепленном в Конституции направлении Европейского Союза и евроатлантической безопасности, или допустим возврат в прошлое", - говорится в обращении.

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Поэтому Церковь призывает избирателей осознанно использовать оставшееся, чтобы в день голосования, 21 июля, помолившись в воскресный день, прийти на избирательные участки и сделать ответственный выбор.

"Не имеем права останавливаться на достигнутом, ведь все сделанное нуждается в дальнейшей мощной поддержке и защите от враждебного противодействия", - отмечается в документе.

Церковь также призвала политические силы не подкупать избирателей, а граждан - не продавать голоса.

ПЦУ опубликовала обращение к военным священникам не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной православной церкви Украины. Такое заявление опубликовано из-за намерений созыва Поместного собора УПЦ Киевского патриархата.