Православная церковь Украины опубликовала видеодоказательство ликвидации УПЦ Киевского патриархата

ПЦУ заявила о ликвидации УПЦ КП. Фото: Корреспондент

Православная церковь Украины опубликовала видео, где зафиксировано заседание Священного синода Украинской православной церкви Киевского патриархата, на котором решили ликвидировать эту церковь.

"Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата 15.12.2018 г. - аудио и видео, опровергающие утверждение, что "такого Собора не было", - говорится в подписи в YouTube.

На видео можно увидеть, что большинство членов синода поддерживает ликвидацию УПЦ КП, после чего патриарх Филарет подписывает соответствующее постановление.

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Ранее Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован после создания объединенной поместной православной церкви. Также он обвинил предстоятеля ПЦУ Епифания в нарушении договоренности, согласно которой управлять церковью имел Филарет, а Епифаний занимался бы внешними делами ПЦУ.