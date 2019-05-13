Правоохранители задержали женщину, которая совершила смертельное ДТП и скрылась

Правоохранители задержали виновницу смертельного ДТП. Фото: Викка

На Киевщине задержали 37-летнюю женщину, которую подозревают в совершении смертельного ДТП.

Авария произошла 11 мая, около 3.55 часов на автодороге Сквира-Самгородок, погиб 54-летний житель села Горобеевка. Водитель с места происшествия скрылся. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Автотранспорт задержанной изъяли и поместили на площадку временного содержания в качестве вещественного доказательства.

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По факту данного ДТП возбуждено уголовное производство. Женщину поместили в изолятор временного содержания и объявили о подозрении. Вскоре суд выберет ей меру пресечения.

В Чернигове произошло ДТП с участием полицейского внедорожника Mitsubishi Outlander и Renault Mеgane. Экипаж патрульных направлялся по вызову улице Любецкий, другая машина ехала по улице Черновола.