Правоохранители задержали опасного преступника: первые подробности

Правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу "Дед". Фото: Facebook

В Кривом Роге в субботу, 2 мая, задержали криминального авторитета по прозвищу "Дед".

Несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины, он незаконно вернулся в нашу страну и планировал взять под свой так называемый криминальный контроль регион. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции в Facebook.

Злоумышленника задержали впервые еще 28 апреля, однако тогда ему удалось скрыться от правоохранителей.

"После задержания в отношении криминального "авторитета" были составлены административные протоколы и доставлено в Вознесенский райсуда Николаевской области. Суд удовлетворил представление правоохранителей о задержании "авторитета" и помещения его в Николаевский пункта временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 месяцев с последующим выдворением.

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При выходе из здания суда, уголовному "авторитету" удалось убежать ", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить местонахождение злоумышленника и задержать его снова на выезде из Кривого Рога.

Полиция Испании задержала гражданина Украины, который находился в международном розыске за разбой и похищение людей.