Правоохранители задержали банду опасных преступников и их главаря

Злоумышленники в течение последних лет терроризировали регион. Фото: Нацполиция

На Полтавщине правоохранители задержали членов преступной группировки и его организатора "Самвела Донецкого".

Злоумышленники занимались рэкетом, похищением людей, торговлей оружием, заказными убийствами. Организатора банды, уроженца Грузии, разыскивал Интерпол за совершение умышленного убийства в Армении. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Обвиняемый в вымогательстве с пытками в составе и во главе преступной группы, Самвел попал за решетку на 14 лет и был этапирован в Западную Украину. Благодаря связям в нужных органах добился перевода в Запорожскую область. Впоследствии оказался на свободе раньше срока. За сбытугероина вновь был задержан, но отделался лишь "отсидкой" в СИЗО в течение 3,5 лет. В 2015 году лидер ОПГ вместе со своими боевиками начинает "греметь" на всю Украину, совершая преступление за преступлением ", - рассказал первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.

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"В преступном мире "славился" своим коварством и беспринципностью, при малейшей возможности любой ценой стремился занять высокое место на иерархической ступени. При первом же конфликте интересов боевики Самвела жестоко расправились с лидером противников, расширив границы своего влияния. Их "визитной карточкой" были бандитизм, выбивание несуществующих долгов, покушения на убийства и убийства", - добавил Коваль.

На Киевщине 4 неизвестных с молотком напали на дом директора фермерского хозяйства. Жену фермера грабители закрыли в одной из комнат. Мужчину били молотком, чтобы отдал деньги.