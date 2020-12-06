Правоохранители задержали банду наркодилеров

В городе Подгородное правоохранители задержали преступную группу, деятельность которой связана с незаконным оборотом наркотиков.

В настоящее время в остановленных автомобилях, на которых передвигались фигуранты, продолжаются обыски и изымается оружие. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"6 декабря правоохранители остановили колонну автомобилей, которые двигались в сторону г.. Новомосковска. В 7 автомобилях находились около 25 мужчин и женщин, по оперативной информации готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом задержали группу лиц за незаконное хранение оружия

На данный момент в остановленных автомобилях продолжаются обыски в ходе которых изъяты охотничьи ружья и карабин.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Киевские оперативники задержали 2 семейные пары за изготовление и сбыт наркотиков. Одна пара организовала в собственной квартире изготовления психотропных и наркотиков, а другая - их сбывала.