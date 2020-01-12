Правоохранители заблокировали более 200 наркомагазинов в Telegram с помощью чат-бота

Информацию в чат-бот присылают обычные граждане. Фото: 0629.ua

Правоохранители с помощью чат-бота "СтопНаркотик" в Telegram заблокировать более 200 адресов наркомагазинов.

Как отмечается, информацию о подозрительных интернет-магазинах в чат-бот присылают граждане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Так с момента презентации с чат-ботом ознакомились более 14300 пользователей Telegram, из которых 3,6 тысячи пользователей выразили желание регулярно помогать блокировать адреса наркомагазинов.

"В настоящее время с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, что использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть "наркомагазинов", работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

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За время работы чат-бота пользователи прислали на проверку 4769 изображений, 7318 адресов в Telegram и 811 адресов веб-сайтов.

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