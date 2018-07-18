Правоохранители спасли 5-летнего мальчика от горе-родителей

5-летнего мальчика забрали от родителей, которые не ухаживали за ним и морили голодом. Фото: Нацполиция

В Черновицкой области правоохранители вместе с сотрудниками службы по делам детей забрали от родителей пятилетнего мальчика, которого морили голодом и не учили разговаривать.

Условия жизни ребенка были ужасными, родители пьянствовали и вовсе не занимались сыном, сообщает пресс-служба полиции в регионе.

"На этот раз мы увидели истощенного постоянным недоеданием пятилетнего мальчика, в грязной рубашке, с полупустым пакетиком просроченного сметанного продукта, которого постоянно оставляли одного в затхлом помещении, покрытом плесенью, где повсюду пустые бутылки от спиртного, окурки и гниют остатки пищи", - говорится в сообщении.

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Правоохранители отмечают, что мальчик в пять лет до сих пор не умеет говорить. Ребенка осмотрели медики, и теперь он будет под надежной защитой.

5-летнего мальчика забрали от родителей, которые не ухаживали за ним и морили голодом. Фото: Нацполиция

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