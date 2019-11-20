Правоохранители разыскивают злоумышленника, который совершил дерзкое ограбление

В Киеве мужчина ограбил отделение почты. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители разыскивают злоумышленника, который ограбил отделение почты на проспекте Генерала Ватутина.

Грабитель, угрожая оружием работникам, забрал из кассы более семи тысяч гривен и скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"По показаниям работников отделения почты составлен фоторобот человека, который может быть причастен к данному преступлению: на вид ему 19-25 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, на лице медицинская маска. Был одет в черную куртку, темные брюки и ботинки" , - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 187 "Разбой". Сейчас злоумышленник разыскивают.

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