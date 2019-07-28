Правоохранители разоблачили наркокартель

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
2 Просмотров: 2061
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 495
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 675
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4635
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5590
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 999
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3528
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 945
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1944
Фото
Все фото
17
11
7
5
19
На Донбассе прошли зрелищные учения Объединенных сил
На Донбассе прошли зрелищные учения Объединенных сил
Прошло первое торжественное шествие ПЦУ
Прошло первое торжественное шествие ПЦУ
&quot;Чтобы стать настоящей звездой, нужно быть настойчивым, ведь без тяжелого труда не получится ничего&quot; - Валентин Коваль участникам Черноморских Игр
"Чтобы стать настоящей звездой, нужно быть настойчивым, ведь без тяжелого труда не получится ничего" - Валентин Коваль участникам Черноморских Игр
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Миниатюрные планеты, брелки и острый соус – как проходит ярмарка хендмейда
Миниатюрные планеты, брелки и острый соус – как проходит ярмарка хендмейда
Видео
Все видео
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4635
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 963
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2556
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1188
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
28 июля 2019
Просмотров: 288
Синок
У столичний Володимирський собор приходжу в неділю зранку. Серед кількох десятків людей помічаю скорботне обличчя літньої жінки в темно-синій хустці ...
воскресенье, 28 июля 2019 20:11

Правоохранители разоблачили наркокартель

  Комментировать
Правоохранители разоблачили наркокартель
В Каменском разоблачили наркокартель. Фото: news.tut.by

В Каменском Днепропетровской области задержали 10 членов организованной наркогруппировки, которые занимались реализацией наркотических веществ.

Как отмечается, участники наркокартеля наладили системную продажу каннабиса и психотропных веществ. Во время обысков у них изъяли и направили на экспертизу около 1,5 кг конопли, около 200 г психотропных, а также 40 патронов калибра 5,45 мм, электродетонаторы, взрывные устройства РГД-5, "Ширас" и запалы к гранатам. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Днепродзержинской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан за незаконное приобретение, хранение и сбыт особо опасных наркотических средств и психотропных веществ (ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества ", - отметили в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во все тяжкие по-украински: киевлянин организовал в квартире нарколабораторию

Голландская легкоатлетка Мадия Гафур была задержана в Германии с 50 кг наркотиков. Гафур была арестована 18 июня. Наркотики нашли в багажнике машины, когда она пыталась пересечь границу между Германией и Голландией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правоохранители разоблачили наркокартель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

В Украине отмечают годовщину крещения Руси

Самое читаемое
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 44471
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 40332
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 1 Просмотров: 40165
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 38619
Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
9
 Просмотров: 26183
Общество
Астролог назвала знаки, которым повезет в любви
Астролог назвала знаки, которым повезет в любви
 Просмотров: 45
Появилось ощущение, что ты человек не постсовкового пространства - Жадан
Появилось ощущение, что ты человек не постсовкового пространства - Жадан
 1 Просмотров: 171
Впервые девушки вступили на курс офицеров танковых войск
Впервые девушки вступили на курс офицеров танковых войск Просмотров: 315
В МВД назвали количество участников Крестного хода ПЦУ
В МВД назвали количество участников Крестного хода ПЦУ Просмотров: 1890
Зеленский призвал предстоятелей церквей к единству
Зеленский призвал предстоятелей церквей к единству Просмотров: 351
Больше всего комментируют
11
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
10
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
9
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
5
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
3
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
Голосов: 42382
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua