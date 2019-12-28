Правоохранители проводят обыски в горсовете Николаева

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета проходят обыски.
Соответствующие следственные действия проходят из-за афер с подрядчиками за 2017-2018 годы, сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook.
"Мне сообщили, что в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Обыски проходят по постановлению суда", - написал он.
По его словам, городские власти будут сотрудничать со следствием и предоставят все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами.
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"Нам нечего скрывать. Как меня проинформировало руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям. Все подрядные организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязательства перед городом, должны ответить за это перед законом", - добавил мэр Николаева.
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