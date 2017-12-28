Правоохранители прикрыли сеть из 388 антиукраинских агентов

В течение 2017 работники СБУ пресекли деятельность 388 человек, причастных к разжиганию гибридной агрессии

В течение 2017 работники СБУ пресекли деятельность 388 человек, причастных к разжиганию гибридной агрессии.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Правоохранители пресекли деятельность 388 злоумышленников, причастных к администрированию и модерации антиукраинских ресурсов в Интернете. По материалам спецслужбы зарегистрировано 43 уголовных производства в отношении агитаторов, которые в основном в российских соцсетях распространяли материалы призывы к свержению конституционного строя и государственной власти", - говорится в сообщении.

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Кроме того, с начала года суды приняли 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам антиукраинских сообществ и страниц в социальных сетях, в частности "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Также в 2017 году работники СБУ пресекли использования международными преступными группировками 24 сайтов в украинском сегменте интернета, через которые проходила координация террористической и иной противоправной деятельности.

Служба безопасности Украины заявляет, что в российских соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" действовали 800 антиукраинских групп.