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вторник, 17 августа 2021 23:02

Правоохранители ликвидировали финансовую онлайн-пирамиду: мошенники успели украсть 2 млн грн

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Правоохранители ликвидировали финансовую онлайн-пирамиду: мошенники успели украсть 2 млн грн
В Киеве ликвидировали финансовую онлайн-пирамиду. Фото: Нацполиция

В Киеве сотрудники киберполиции ликвидировали финансовую онлайн-пирамиду.

Мошенники выманили у доверчивых граждан 2 млн грн. Об этом сообщает департамент киберполиции.

"Правоохранители разоблачили трех человек в организации фейковых инвестиционных интернет-проектов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, трое жителей Харькова и Сум создали инвестиционную онлайн-платформу. Они предлагали гражданам получать доход от торговли валютами.

Инвесторы перечисляли средства на счета организаторов, однако в дальнейшем мошенники исчезали вместе с деньгами.

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Общая сумма ущерба, которую мошенники успели нанести потерпевшим, составила 2 млн грн.

По месту жительства и в автомобилях мошенников провели обыски. У них изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

В Украине преступники разработали новую мошенническую схему. Предлагают вознаграждение за опрос в интернете.

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