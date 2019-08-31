Правоохранители "крышевали" подпольное казино в центре Киева

В Киеве правоохранители разоблачили подпольное казино. Фото: СБУ

Правоохранители пресекли деятельность подпольного казино, которое работало под прикрытием сотрудников правоохранительных органов.

"Оперативники спецслужбы установили, что в торговом центре "Олимпийский" дельцы организовали нелегальное игорное заведение с разным уровнем "доступа". Для рядовых игроков работало 113 игровых автоматов, элитные "клиенты" могли попасть в замаскированный вип-зала соблюдая все условия конспирации. Правоохранители больше часа заходили в помещение, где находилось 17 игровых столов и шесть рулеток ", - сообщает пресс-служба СБУ.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители изъяли носители информации, "черную бухгалтерию", которые подтверждают осуществление противоправной деятельности. Также было опрошено более десяти человек, которые подтвердили, участие в функционировании подпольного заведения.

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В СБУ отметили, что казино работало при содействии работников правоохранительных органов.

Уголовные производства открыли по ч. 1 ст. 203-2 "Занятие игорным бизнесом" и ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия". Сейчас продолжается досудебное следствие.





В Днепре избили активистов, которые пришли в игорное заведение и вызвали полицию. По информации правоохранителей, активистов избивали 15 мужчин в масках. Они бросили петарду и применили пистолет.