Правительство выделит 16,6 млрд гривен для безопасности полетов в Украине

Правительство выделяет 16,6 млрд. грн., чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Сегодня на внеочередном заседании приняли изменения в использовании средств Резервного фонда Государственного бюджета, а также выделили средства для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний", - говорится в сообщении.

Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей.