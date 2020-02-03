Правительство утвердило план противоэпидемических мероприятий в Украине. Фото: МЗ

Для недопущения распространения вируса 2019-nCoV в Украине вводят специализированные противоэпидемические мероприятия.

Их перечень приводит пресс служба Министерства здравоохранения.

В частности, специальным приказом Минздрав создает оперативный штаб, чтобы не допустить заноса и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом.

Сформирован перечень госпитальных баз и бригад экстренной медицинской помощи, будут оказывать медицинскую помощь лицам с подозрением на новый коронавирус, и список контактных лиц по определенным госпитальных баз, которые будут работать в круглосуточном режиме.

Проводят температурный скриннинг пассажиров на прямых рейсах из Китая в аэропорту "Борисполь". На санитарно-карантинных пунктах в аэропорту "Борисполь" усилили команды быстрого реагирования и эпидемиологов, их перевели в круглосуточный режим работы. Также в аэропорту дежурят бригады скорой медицинской помощи.

Подготовили пакет материалов для распространения скриннинговых анкет на борту самолета. Такие анкеты заполнять пассажиры, прибывающие в Украину. Считается, что опрос сможет выявить людей, которые находятся в группе риска - по состоянию здоровья или контактами с вероятными больными коронавирус.

Также в Минздраве разрабатывают и утверждают рекомендации по действиям при обнаружении коронавирусной инфекции. В частности, предоставили рекомендации врачам, как действовать в случае обнаружения случае 2019-nCoV.

Туристам рекомендуют воздержаться от поездок в Китай.

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В Минздраве напоминают, что специфического лечения коронавируса 2019-nCoV пока не существует, хотя уже появлялось несколько сообщений в СМИ об успешном лечении болезни.

Для профилактики заболевания специалисты напоминают стандартные рекомендации. В частности, необходимо часто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами, при кашле и чихании прикрывать рот и нос бумажной салфеткой, а также избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель.

Тем, кто имеет повышенную температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее необходимо обратиться к врачу и сообщить ему предварительную историю путешествий.

Не стоит употреблять сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения.

Лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины работают над созданием теста на коронавирус. Результат работы двух команд ученых ожидается через 10-14 дней