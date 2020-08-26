Правительство сделает исключение для белорусов - депутат

Несмотря на закрытые из-за пандемии границы для иностранных граждан, белорусы смогут попасть в Украину. Фото: facebook.com/oleksiihoncharenko

Несмотря на закрытые из-за пандемии границы для иностранных граждан, белорусы смогут попасть в Украину.

Об этом сообщил нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Запрет не будет касаться тех, кто имеет вид на жительство. Исключение сделали и для граждан Беларуси, которые из – за протестов в стране и действий режима диктатора Лукашенко захотят приехать в Украину", - заявил Гончаренко.

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Из-за карантина с 29 августа до 28 сентября въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства в Украину запрещен. Такое решение 26 августа приняли на заседании правительства.