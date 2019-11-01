Правительство рьяно берется за ремонт дорог на востоке Украины

Финансирование на ремонт дорог на востоке Украины увеличили вполовину. Фото: konkurent.in.ua

В следующем году в правительстве планируют серьезно взяться за ремонт дорог на востоке Украины. Финансирование для этого на 2020 год увеличили наполовину.

Об этом в прямом эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1 + 1" заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В качестве примера чиновник упомянул дорогу в Мариуполь из Запорожья. Ее отремонтировали и привели в порядок накануне проведения в Мариуполе первого инвестиционного форума RE: think. Invest in Ukraine.

"В следующем году таких дорог, как на Мариуполь, должны быть десятки", - заверил Криклий.

Ремонтировать дороги собираются не только в восточном направлении. Запланировали взяться и за дороги на Кривой Рог и Николаев, а также трассы Черкассы-Умань и Стрий-Львов.

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Инновацией для Украины может стать строительство платной автотрассы. Первой планируют сделать новую кольцевую дорогу в Киеве. Для этого в правительстве нашли партнеров.

В Министерстве инфраструктуры Украины разрабатывают проекты частных дорог Львов-Стрий, Киев-Белая Церковь, Львов-Тернополь и Львов-Краковец. Речь также идет о концессионных вокзалах, портах и аэропортах.

Из госбюджета планируют потратить 205 млн. грн на серверы для системы фиксации нарушений правил дорожного движения.