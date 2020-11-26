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четверг, 26 ноября 2020 12:24

Правительство рассматривает запрет на междугороднее сообщение во время локдауна

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Правительство рассматривает запрет на междугороднее сообщение во время локдауна
Аваков выступил за суровый карантин на 3 недели. Фото: Униан

В Правительстве допустили запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Ограничение может касаться и железнодорожного сообщения.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире телеканала "Украина 24".

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Министр отмечает, пока у правительства нет точного ответа о возможной запрета, однако данный вопрос обсуждается.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть его", - добавил Аваков.

Кабинет министров Украины рассматривает возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники. Правительство готовится ко всем сценариев реагирования на ситуацию с коронавируса в стране.

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