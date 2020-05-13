Правительство открыло пункт пропуска на границе с Польшей

Кабинет министров открыл пограничный переход между Украиной и Польшей "Шегини".

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 13 мая, передает присутствующий в зале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин открыл пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей", - написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, сегодня на украинско-польской границе функционируют 4 пункта пропуска. Ранее работу возобновили "Рава-Русская - Гребенне", "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша продлила контроль на границах с ЕС

28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения. Попасть в страну или выехать из нее можно было только на частном автомобиле.

Такие меры ввели для противодействия распространению коронавирусной инфекции по стране. По состоянию на утро 13 мая, в Украине зафиксированы 16 425 подтвержденных случаев Covid-19. Из них 439 - летальные.