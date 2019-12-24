Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет пересматривать правила предоставления субсидий. Фото: Delo.ua

Правительство не будет пересматривать правила предоставления субсидий.

В то же время те, кто получает субсидию в течение этой зимы - ее не потеряют. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

"Те, кому назначена субсидия, в течение этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий. Тем, кому назначена субсидия, - они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", - заявил премьер.

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С начала года в Украине заработала программа монетизации субсидий. Она упростила не только администрирование. Теоретически позволила людям экономить средства.