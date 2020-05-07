Правительство анонсирует почти 8 тыс. рабочих мест в социальной сфере

С начала карантина обнаружили 35 тисяч семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Фото: pixabay

7922 новых рабочих мест в сфере социального обеспечения предлагает создать Министерство социальной политики Украины.

Это должно помочь вовремя выявлять семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, пояснили в пресс службе Минсоцполитики.

Обосновывают необходимость такого количества работников тем, что на время карантина стало больше людей, которые находятся в так называемых группах риска. Например, с начала карантина там обнаружили 35 тисяч семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

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Также соцработникам нужно работать с семьями, в которых на период карантина вернулись дети из интернатных учебных заведений. Всего таких детей насчитали 42 тисячи.

"Понимая сложность ситуации, связанной с увеличением количества семей, нуждающихся в профессиональной помощи, недостаточностью специалистов по социальной работе, Минсоцполитики считает необходимым для преодоления последствий коронавирусной инфекции дополнительно ввести 7922 должностей специалистов по социальной работе", - сообщают в Минсоцполитики.

Около 3 тысяч социальных работников сейчас работает в регионах Украины. На период карантина нагрузка на них выросла в разы. В Минсоцполитики говорят, что создавать новые рабочие места для социальных работников должна местная власть.

Почти 457 тыс. украинцев потеряли работу и зарегистрировались в государственной службе занятости. Это на 48% больше, чем по состоянию на 4 мая в прошлом году. Тогда зарегистрировались 308,3 тыс. С 12 марта официально о своем положении безработного сообщили 156 тыс. украинцев. Они могут рассчитывать на 1000 грн минимального размера пособия по безработице на период карантина и в течение 30 дней после его завершения.