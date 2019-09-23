Пожары в Киеве: предупредили о возможном задымлении

В Киеве случились 2 масштабных пожара. Фото: ГСЧС

В Киеве возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов, из-за возгорания 9 цистерн с нефтепродуктами в Деснянском районе.

Управления по вопросам гражданской защиты КГГА напоминает, что делать в случаях задымленности.

"Ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять", - говорится в сообщении.

Проводить дома влажную уборку, поставив емкости с водой для увеличения влажности воздуха. Также взрослым следует пить 2-3 литра воды в день, а для возмещения потери солей и микроэлементов, советуют пить минеральную и подсоленную воду, а также кисло-молочные, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

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Если вдруг попали под дождь, то советуют сразу принимать душ; а при появлении одышки, кашля и бессонницы - обращаться к врачу.

Напоминаем, что в Киеве в Деснянском районе на улице Вискозной на заводе "Строй-Индустрия" горели цистерны с нефтепродуктами. Пожар удалось потушить. Позже стало известно о еще одном масштабном возгорании. На Выдубичах горел склад матрасов.