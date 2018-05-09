Пожарные сообщили о ситуации в Балаклее

Автор: ГСЧС Фото последствий пожара на военных складах в Балаклее

Пожар на военных складах в г.. Балаклея Харьковской области полностью ликвидирован.

Об этом на своем сайте сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар на технической территории военного арсенала Министерства обороны остатоточно потушили в 17:00 8 мая, говорится в сообщении. 6 мая пожар был локализован.

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Огонь вспыхнул 3 мая и вызвал детонацию боеприпипасив. Эксперты рассматривали три версий причин события. Две из них связаны с плановой ликвидацией боеприпасов. По первой - под гусеницы пожарного танка попал взрывоопасный предмет и сдетонировал. В результате этого загорелась трава. По второй - трава загорелась из-за искры из выхлопной трубы танка. Третья версия предполагает детонацию боеприпасов из-за действия солнца.

3 мая около 14:00 на территории 65-го арсенала в Балаклее начался пожар. Она сопровождалась взрывами на складах. Из города эвакуировали более полутора тысяч человек.