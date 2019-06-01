Пожар на российском заводе: пострадали десятки людей

В результате пожара на российском заводе пострадали 38 человек. Фото: NEWS

В российском городе Дзержинск количество пострадавших в результате пожара на заводе по производству тротила возросло до 38 человек.

При этом состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое. Об этом сообщают российские СМИ.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что на месте работает 10 формирований службы медицины катастроф. Как отметили в экстренных службах Нижегородской области, причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса.

"Предварительная причина взрыва - нарушение технологического процесса производства работ", - заявили в ведомстве.

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В городе Дзержинск Нижегородской области России пылает Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл", который занимается разработкой взрывчатки для российской армии и промышленности. Перед пожаром произошло 2 взрыва, от которых у горожан выбило стекла в окнах.