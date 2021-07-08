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четверг, 08 июля 2021 20:24

"Появятся новые видеофиксаторы". Активист рассказал, какие правила нарушают на дорогах

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&quot;Появятся новые видеофиксаторы&quot;. Активист рассказал, какие правила нарушают на дорогах
Причиной аварий является безответственное поведение водителей. Фото: pixabay.com

С начала 2021 года количество дорожно-транспортных происшествий в Украине увеличилась на 22%.

Всего с 1 января до конца мая произошло около 70 тыс. аварий. Около 3% из них привели к смертельным случаям, еще 10 тыс. пострадавших попали в больницу с травмами.

Резкое увеличение нарушений связано с завершением локдауна. Граждане, которые остались без работы, идут устраиваться в такси и службы доставки.

Причиной аварий является безответственное отношение водителей и недостаточное количество опыта за рулем, рассказал Gazeta.ua основатель сервиса "Штрафы UA" Денис Дмитров.

"Безответственность на дорогах чаще всего становится причиной аварий. Быстро получают права, берут в аренду машину и идут таксовать. Еще вопрос в самоуверенности. В правилах дорожного движения в первых пунктах общих положений написано: "Каждый участник дорожного движения имеет право рассчитывать на то, что и другие участники выполняют эти правила". Но многие люди не обращают внимание на то, что нельзя разговаривать по телефону, например. Никто же не поймает, будет полиция - спрячу, думают", - говорит Дмитров.

Количество штрафов за нарушения уменьшилось в местах, где установили камеры. Сначала выписывали 50 тыс. штрафов за день. Однако постепенно водители привыкли к новому виду контроля и стали меньше нарушать возле видеофиксаторов. Всего в Киевской области установили 48 камер.

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"Мы думали, что это какая-то махинация со статистикой. Подали запрос в полицию. Ответили, что правда меньше нарушают, потому что процесс уже необратим. Камеры проверяют в два этапа, подделать данные невозможно. В 2020 году Укравтодору передали еще 200 комплексов, которые установили в разных городах Украины, но еще не запустили их", - рассказывает активист.

Самое распространенное нарушение среди зафиксированных - непристегнутый ремень безопасности. Даже система контроля машины не помогает - покупают заглушки или пристегивают за спиной. Также часто водители превышают скорость и не соблюдают правил остановки и стоянки.

"Нарушают больше всего в Киеве, потому что численность населения доминирует. По нашему рейтингу, лидируют также Одесса и Днепр. В селах статистику отследить труднее. Ну и там все еще можно договариваться с полицией", - отметил Дмитров.

"Штрафы UA" - платежно-информационный сервис для водителей Украины, который помогает контролировать процесс проверки и уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. С помощью сервиса в 2020 году заплатили штрафов на сумму более 100 млн грн.

Недавно активисты запустили новый сервис "Штрафы UA для бизнеса". Украинские и международные компании смогут централизованно отслеживать штрафы онлайн и контролировать уровень вождения своих сотрудников.

Автор: Лилия МЫЦКО
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