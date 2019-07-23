Появилось ощущение, что ты человек не постсовкового пространства - Жадан

Писатель Сергей Жадан: Моя мама в Киеве никогда не была. Что говорить о Европе Фото: Тарас Подолян

Часть украинцев почувствовала, что Европа стала ближе.

Говорит в интервью журналу "Країна" писатель Сергей Жадан.

"Для многих Европа стала ближе. Появилось ощущение, что ты человек не постсовкового пространства, а современного мира. Имеешь такие же возможности работать, учиться, путешествовать, как француз или бельгиец. Но это больше касается людей помоложе. Моя мама в Киеве никогда ни была. Что говорить о Европе. И таких украинцев много - которые не смотрят на Европу как часть своего пространства ", - говорит писатель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Попробуйте в Харькове купить украинскую газету" - Жадан о языковом законе

"Один из критериев разделения украинцев - те, что где-то были, и те, что не были нигде. На востоке привыкли видеть мир глазами российских телеканалов. Сидят в своих городах и селах и слабо представляют, что в стране творится. И это скорее несчастье, чем их вина ", - констатирует Жадан.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в журнале "Країна" от 18 июня.