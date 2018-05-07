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понедельник, 07 мая 2018 01:36

Появилась дополнительная информация о задержанных за нападение на АТОвца

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Появилась дополнительная информация о задержанных за нападение на АТОвца
Девушка с молотком бросалась на АТОвца Вербича. Фото: Обозреватель

СБУ установила, что организатором нападения на АТОшника-защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше.

Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев. Досудебное следствие продолжается", - говорится в сообщении.

"Установлено, что большинство нападавших выехали в Харьков, где по информации СБУ были задержаны сотрудниками полиции", - заявили в пресс-центре.

В то же время адвокат пострадавшего Дмитрия Вербича Наталья Фещик в комментарии "Громадському" заявила, что среди задержанных только одна женщина причастна к нападению. Ее везут в Киев для избрания меры пресечения.

"Да. Только одна из задержанных причастна к нападению. Это точная информация. Я говорила с начальником уголовного розыска. Ее везут в Киев. 7-8 мая должен решаться вопрос о применении меры пресечения", - сказала Фещик.

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Ссылаясь на слова следователя полиции, адвокат отметила, что другие задержанные не причастны к совершению преступления.

"Девушка в них просто проживала, вроде бы другие даже в Киеве никогда не были - их задержали, но отпустили. Относительно того, призналась ли женщина в содеянном, не могу сказать, потому что не видела материалов дела", - добавила она.

По словам адвоката, о местонахождении остальных 4 нападающих пока информации нет.

В Харькове задержали подозреваемых в нападении на ветерана АТО Дмитрия Вербича.

Нападение на бойца АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту, произошло 2 мая на ул.Константиновская в Киеве. Нападавшие нанесли Вербичу удар ножом в нижнюю часть спины, забрызгали слезоточивым газом и били молотком.

Позже полиция обнародовала видеозапись нападения на Вербича и снимки вероятных нападающих.

По факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 УК (хулиганство). Лицам, причастным к совершению правонарушения, грозит до 7 лет лишения свободы.

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