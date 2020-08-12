"Повеяло сентябрем" - какую погоду ждать до конца недели

Почти по всей Украине в четверг, 13 августа, будет прохладно. Температура воздуха опустится до +23 градусов.
"В Украина зашла свежая воздушная масса северного происхождения. Такая нежаркая погода продлится всю неделю. Ветер северного и северо-западного направлений. Повеяло хотя еще и дальним но сентябрем", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
На юге и юго-востоке завтра температура воздуха будет держаться в пределах +25...+28 градусов. На севере - +19...+23 градуса. На остальной территории в течение дня - +23...+27 градусов.
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Дожди в четверг наиболее вероятны в северной части Украины, преимущественно незначительные и локальные. Большинство областей - в сухой погоде.
В Киеве четверг будет свежо: ночью +12 градусов, днем +20...+22 градуса. Существенные осадки вероятные днем в некоторых районах столицы.
Начало августа встретит умеренным теплом. Примерно в середине месяца возможны небольшие кратковременные дожди, однако они не повлияют на высокую температуру, которая и дальше продолжит расти. Только в третьей декаде месяца температура начнет понемногу опускаться, ночи станут холоднее. Но календарное лето в августе не закончится.
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