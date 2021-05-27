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пятница, 28 мая 2021 10:21

Потные носки, грязь и толпы пассажиров - как работает самая популярная электричка
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Самой популярной электричкой Киевщины является Киев-Фастов. Из столицы ежедневно курсирует восемь рейсов. Билет до конечной станции в одну сторону стоит 25 грн. В поезд с шести вагонов набивается в среднем до 500 пассажиров. Это больше всего среди всех других пригородных поездов, рассказали Gazeta.ua проводники на вокзале.

В пятницу на перроне киевского пригородного вокзала людно. Из мусорок клубится дым от окурков. Когда прибывает электричка - толпа штурмует вагоны. Пассажиры пытаются друг перед другом занять свободные места. Когда все рассаживаются - их практически не остается.

Автор: Лилия МЫЦКО
  Люди спешат занять свои места. Мест для всех не хватит.
Люди спешат занять свои места. Мест для всех не хватит.

- Хотя бы кто-то помог. Тележку с сумкой никому поднять, - жалуется женщина лет 70 подруге. Оба тяжело дышат, поднимаясь по лестнице в вагон.

В тамбуре одновременно пахнет сигаретным дымом, грязными носками и пирожками с мясом. К стенам жмутся пассажиры, которым не хватило мест в салоне. Немало народа стоит в проходах между сиденьями. Большинству людей за 40 лет, в основном без защитных масок. В Фастов везут приобретенные на киевских рынках растения, еду, технику.

Сквозь толпу пытаются протиснуться проводники. Мужчина с женщиной проверяют билеты.

- Возьмите мой, - тычет мне в руки билет попутчица. Очевидно подумав, что я не успела приобрести билет в кассе.

Автор: Лилия МЫЦКО
  У пассажиров можно увидеть что угодно: велосипеды, удочки, вазоны, кастрюли, дерева, бытовую технику.
У пассажиров можно увидеть что угодно: велосипеды, удочки, вазоны, кастрюли, дерева, бытовую технику.

Через несколько остановок людей становится меньше. Вагонами свободно разгуливают продавцы бытового товара, стартовых пакетов мобильных операторов и мороженого.

- Пломбир со сгущенным молоком, шоколадное в стаканчике, львовское плодово-ягодное! - кричит продавщица с термосумкой в руках. Намекает, что можно приобрести и пиво.

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- У меня дети железнодорожники. У нас такая династия. Только я в школе работаю. Ездила в Киев в больницу, - рассказывает попутчица. - Это еще сегодня чистая электричка. Бывают хуже. В Белую Церковь ходят отремонтированные и красивые. На Тарасовку тоже хорошие. А здесь денег нет на ремонт. Неудивительно, что начальство миллионы зарабатывает, а в Укрзализныце долгов на 12 миллиардов (такую сумму убытков в прошлом году получила компания. -Gazeta.ua).

Номера сидений подклеены скотчем, названия вагонов написаны маркером

Номера сидений подклеены скотчем, вагоны пронумерованы маркером. Под сиденьями прилипшая грязь. Окна в разводах, по углах вековая пыль.

Вагонами ходят лабухи. Играют русскую попсу и шансон. Желающие могут бросать им деньги.

- Ездим на работу в Киев на стройку. Уже больше 20 лет, - говорит 44-летний житель Фастова Иван. - В столице лучшие условия, зарплата больше и объемы работы тоже. Живем в хостеле и раз в неделю домой ездим. Условия в электричке не важны, главное - есть чем добираться. Я живу в худших условиях.

- Иногда добираемся на попутках, - добавляет его напарник 45-летний Сергей. У мужчины нету трех пальцев на руке. - Но так получается намного дороже. Раньше бригадами по 10 человек добирались, сейчас меньше. Электричкой быстро и льготникам можно бесплатно ездить. Было бы намного чище, если бы пассажиры не сорили.

Бездомные катаются, спят на сиденьях пьяные

- Сидит девушка и пытается запихнуть между сиденьями обертку от мороженого, - продолжает Иван. Спрашиваю: "Ты дома так же под подушку прячешь мусор?". И так все остальные. Бездомные катаются, спят на сиденьях пьяные. Он них такой запах, что уже не выветривается. Был в Польше на заработках. Там электрички тоже "убитые", но гораздо чище.

Автор: Лилия МЫЦКО
  Пол грязная и немытая. В углах собрался грязь, которую просто никто не пытается достать оттуда.
Пол грязная и немытая. В углах собрался грязь, которую просто никто не пытается достать оттуда.

- Да, разные пассажиры бывают. Была история одна лет шесть назад, - вспоминает другой строитель. - Проводник хотел проверить счетчики, а рядом с ним стояла компания пьяных мужчин. Он сделал им замечание. А они как давай нападать на него. Пытался отбиваться, но их больше и покрепче были. Так вызвали полицию и скорую на станции, пьяниц задержали.

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Пожилая женщина в цветастом хлопковом платье, сидящая позади, прислушивается к разговору.

- Раньше многие ездили. Но молодежь жила в деревнях, - рассказывает 63-летняя Зоя Владимировна. - Сейчас же все в Киев хотят переехать. Хотя и в пригороде есть работа, благодаря железной дороге. Живу в Броварах, потому что за братом больным ухаживаю. Муж погиб на работе, был железнодорожником. Я с 1985 до 1989 года выбивала квартиру у государства, потому что семья потеряла кормильца. Все инстанции объездила. Сначала должны были в Москве дать, но нашли в Броварах. Хорошо, хоть и трудно живется. Пенсия 2,5 тысячи, даже на коммуналку не хватает.

Автор: Лилия МЫЦКО
  Ехать будут в старых вагонах, где в туалетах осталось упоминание о предшественниках.
Ехать будут в старых вагонах, где в туалетах осталось упоминание о предшественниках.

Двери в туалет заклеены пленкой, они не закрываются. Внутри - ржавые трубы, грязный железный умывальник. Вонь разлетается на весь вагон. Рядом, в тамбуре, курят мужчины с пивом в руках.

- В Чехии лучше электрички, там туалет, как у меня дома, - возмущается парень лет 19. На шее висят наушники. Рассказывает другу о заработках. - Розетки у каждого сиденья и чисто. Кресла мягкие, а на этих за два часа все отсидеть можно.

От Фастова до Киева 72 км. Электричка в пути - 1,5 ч.

Пассажир поезда Укрзализныци сообщением Измаил - Киев, датчанин Иоганнес Вамберг Андерсен вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно вагона. На такой шаг житель Копенгагена пошел из-за того, что его возмутил грязный поезд. Фото мужчина опубликовал в Facebook, оно быстро распространилось сетью.

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