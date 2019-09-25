Потепления не будет: синоптики дали неутешительный прогноз

Карта погоды. ФОТО: Укргидрометцентра

25 сентября в Украине погоду будет определять поле повышенного давления, лишь на крайнем западе атмосферный фронт.

На днях он принесет дожди на большей части территории страны, сообщает Укргидрометцентр.

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В среду в Украине без осадков. Дожди пройдут только в Прикарпатье и Закарпатье. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м / с.

На севере страны и Левобережной ее части ожидают ночные заморозки 0-5 °, на остальной территории температура 2-10 ° тепла.

Днем потеплеет до 13-18 °. В западных областях и южной части 16-21 °.

В Киеве 25 сентября также будет сухо; ночью заморозки 0-2 °, температура днем ​​14-16 ° тепла.

Ночью 24 сентября на севере Левобережья заморозки в воздухе 0-2 ° (сильные заморозки, II уровень опасности)