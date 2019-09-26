Потеплеет ли в Украине на выходных

27 сентября воздух прогреется по всей территории Украины. Фото: из открытых источников

27 сентября в Украине потеплеет. В течение дня температура воздуха составит +15...+20°C.

На Севере еще будет свежее, +12...+17°C, об этом синоптикиня Наталья Диденко написала в Facebook.

Дожди завтра пройдут на Западе и Юге, а на Севере. В большинстве областей будет сухо.

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В Киеве пятница ожидается достаточно теплой, около +15°C. В субботу и воскресенье - до +18...+20°C. 28 сентября будет сухо и тепло, в воскресенье - мокро, но тепло.

В украинских Карпатах снова похолодало и стало снежить.