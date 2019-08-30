Посылки между Киевом и Львовом доставляет "зубастый" Ан-26

Фото: Нова Пошта

Компания "Новая Почта" запустила авиадоставку посылок между Киевом и Львовом с помощью самолета Ан-26. Именно он с бортовым номером UR-CSK снимался в голливудском боевике "Неудержимые-3" (The Expendables-3). Для участия в ленте его раскрасили: нос самолета украшает изображение пасти акулы, а хвост - черепа с вороном.

"Нам важно обеспечивать клиентам быструю и качественную доставку, поэтому мы ищем для этого все инструменты. Сейчас первые рейсы делают по маршруту Киев - Львов - Киев. Для клиентов, чьи посылки и грузы приняли участие в тестовых полетах, цена доставки не изменится", - говорится в сообщении на сайте компании.

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Борт Ан-26 UR-CSK, согласно реестру гражданских воздушных судов Украины, эксплуатируется авиакомпанией "Элерон".

Австралийский авиаперевозчик Qantas будет тестировать 20-часовые перелеты. В самолетах Boeing будут находиться 40 пассажиров с бортэкипажем.