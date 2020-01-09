Поставили окончательную точку в расследовании преступлений против Майдана - волонтер

Роман Синицын: беркутовцев поменяли, полностью наплевав на закон и регламент. То есть без приговора. Фото: Тарас Подолян

Есть проблемы с расследованием преступлений во время Революции достоинства последние пять лет.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит волонтер Роман Синицын.

"Выдача беркутов может поставить окончательную точку. Вопрос не в том, почему мы их меняем. А в том - почему делаем это, полностью наплевав на закон и регламент. То есть без приговора. Эти люди подозреваемые в том, что из автоматов расстреляли более сорока безоружных протестующих. Десятки беркутовцев уже покинули Украину. Суд постепенно смягчал им меру пресечения и они выезжали в Россию. Были случаи, когда делали это группами по 5-6 человек. Вся так называемая "Черная рота" разъехалась. 29 декабря мы отдали последних. Это сделает невозможным достижение справедливости", - объясняет он.

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Кроме непосредственных исполнителей есть еще организаторы, заказчики, напоминает волонтер.

"Большинство из них не в Украине. А тем, кто еще находится здесь, нет никаких вопросов. Например, тот же Александр Попов (глава Киевской городской госадминистрации Януковиче. - Gazeta.ua) или Владимир Сивкович (заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с октября 2010-го по декабрь 2013-го. - Gazeta.ua)", - добавляет Роман Синицын.

Полное интервью с Романом Синицыным читайте в журнала "Країна" от 16 января.