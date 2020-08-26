Постановление Рады о местных выборах полностью соответствует международным документам и украинскому законодательству - Павленко

Единственный путь к миру - это когда Россия уйдет из оккупированных территорий и заберет своих наемников - Павленко. Фото: Reuters

Постановление о местных выборах отвечает международным документам и украинскому законодательству, заявляет народный депутат Ростислав Павленко (фракция "Европейская солидарность").

"Постановление о местных выборах абсолютно отвечает международным документам и украинскому законодательству", - сказал Павленко журналистам перед заседанием парламентского комитета по вопросам государственной власти в среду в Киеве.

По словам народного депутата, единственный путь к миру - это когда Россия уйдет с оккупированных территорий и заберет своих наемников, разоружит свои группировки, возвратит Украине заложников.

"Возвращается контроль над территорией, и тогда можем говорить о восстановлении украинского законодательства на этой территории и тогда создадутся условия для выборов", - сказал Павленко.

Он отметил, что заявления некоторых политиков о том, что в вопросах по урегулированию ситуации на Донбассе надо идти дальше, порождают "вопрос, какая степень капитуляции возможна?".

Говоря о том, что заседание профильного комитета проходит в закрытом режиме, Павленко подчеркнул, что такие вопросы должны быть более открытыми, так как общество должно знать, что происходит.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс Украина", в среду в Киеве проходит заседание комитета Рады по вопросам госвласти, где рассматривается заявление руководителя украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о соответствии постановления о местных выборах Минским договорённостям.

Как сообщалось, местные выборы пройдут в Украине 25 октября.