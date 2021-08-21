Посольство США поздравило украинцев песней Kozak System. Видео

На кадрах под пение дипломатов показали самые знаковые события сотрудничества Украины и США. Фото: Pixabay

Накануне 30-й годовщины Дня Независимости Украины украинские и американские сотрудники посольства США в Киеве спели поздравительную песню. Видео опубликовано на странице в Instagram.

"С приближением Дня Независимости Украины, украинские и американские работники нашей посольской сообщества спели песню "Мой друг" украинской группы KOZAK SYSTEM в честь дружбы между народом Украины и США. Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину — ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание", - говорится в описании видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от U.S. Embassy Kyiv Ukraine (@usembkyiv)

На кадрах под пение дипломатов показали самые знаковые события сотрудничества Украины и США, в частности совместные военные учения. Также на видео показали украинскую столицу, над которой развевается сине-желтый флаг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 30 шагов Независимости: история успехов и поражений в ярких фото

Верховная Рада на внеочередной сессии 24 августа рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского о большом гербе.