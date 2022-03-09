"Последний шанс попробовать зарубежные блага" - россияне перепродают еду из McDonald's на сайте объявлений

Россияне перепродают еду из McDonald's на сайте объявлений. Фото: Associated Press

Россияне перепродают еду из McDonald's на сайте объявлений "Авито". Цены ставят в 3-10 раз дороже исходных.

Об этом сообщает российская служба BBC.

"Нагетсы и пирожки, купленные перед самым закрытием сети ресторанов. Последний шанс отведать зарубежные блага", - пишут россияне.

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"Креветки куплены в Маке в 23:30. Еще теплые, отправлю курьером", - добавляют.

Только в Москве на сайте объявлений есть более 3000 таких предложений.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's закрывает 850 своих ресторанов на территории России. Таким образом, компания в настоящее время прекращает работу на территории РФ.