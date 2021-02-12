После вакцинации "Спутником V" сотрудник Шустера получил положительный ПЦР-тест

Сотрудник программы "Свобода слова Савика Шустера" Владимир Долин получил положительный тест на Covid-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".

63-летний мужчина получил вакцину 7 февраля. За два часа до укола он сдал отрицательный тест, но несколько дней спустя тест на антиген показал инфекционное заболевание. Результат проверили ПЦР-исследованием, которое оказалось положительным. Об этом в эфире политического ток-шоу рассказал его ведущий Савик Шустер.

Сам Долин сказал, что симптомов болезни у него нет, чувствует он себя хорошо.

Долин много лет работает в команде программы. Он является гражданином России, но имеет вид на жительство и разрешение на работу в Украине.

Инфекционистка Ольга Голубовская прокомментировала ситуацию. Она сказала, что ПЦР-тест высоко специфический, но его чувствительность оставляет желать лучшего.

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Эксперт также предположила, что мужчина мог получить вакцину уже будучи зараженным коронавирусом.

"Человек может быть вакцинирован в конце инкубационного периода и у него может развиться клиника. Он подлежит наблюдению, изоляции. Уже только после динамического наблюдения можно будет окончательно оценивать ситуацию", - сказала врач.

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.