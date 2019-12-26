После учений в 2020 году США могут увеличить свое военное присутствие в Европе - эксперт

Решение Соединенных Штатов можно рассматривать скорее как символ.

Об этом Gazeta.ua говорит эксперт Института стратегических исследований Николай Белесков.

"Речь не идет про небольшой контингент. Это может быть максимум несколько тысяч бойцов. Америка показывает, что теперь противодействие опасным, с их точки зрения, государствам является большим приоритетом, чем борьба с терроризмом. В первую очередь будут нацеливать свои силы на Россию и Китай", - объясняет эксперт.

Но пока это не может существенно повлиять на военный расклад сил, считает он.

"Этот контингент не будет базироваться в Европе. Пока таких решений нет. Поэтому каких-то последствий для Украины тоже не будет. В 2020 году должны состояться масштабные учения сил НАТО на европейском континенте. После них США могут принять решение, увеличить свое присутствие в Европе". - добавляет Николай Белесков.

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Пентагон размышляет над сокращением военного контингента США в Западной Африке - это должно стать первым шагом глобальной передислокации войск в противостоянии Вашингтона России и Китаю.