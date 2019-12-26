После учений в 2020 году США могут увеличить свое военное присутствие в Европе - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
2 Просмотров: 6030
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 5931
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 882
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 369
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2970
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2088
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3132
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1836
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3240
Фото
Все фото
9
4
7
12
5
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
В Украине зажгли уникальную елку
В Украине зажгли уникальную елку
Переквалифицировалась из учительницы на сыровара - украинка рассказала о жизни в Швейцарии
Переквалифицировалась из учительницы на сыровара - украинка рассказала о жизни в Швейцарии
Как живут в украинской общине бывших бездомных
Как живут в украинской общине бывших бездомных
На подработке студент может заработать 2200 гривен - украинка рассказала о жизни и учебе в Польше
На подработке студент может заработать 2200 гривен - украинка рассказала о жизни и учебе в Польше
Видео
Все видео
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
В Карпатах провели праздничный маскарад
В Карпатах провели праздничный маскарад
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 828
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3132
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3258
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1395
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 63
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
четверг, 26 декабря 2019 20:23

После учений в 2020 году США могут увеличить свое военное присутствие в Европе - эксперт

  Комментировать
После учений в 2020 году США могут увеличить свое военное присутствие в Европе - эксперт

Решение Соединенных Штатов можно рассматривать скорее как символ.

Об этом Gazeta.ua говорит эксперт Института стратегических исследований Николай Белесков.

"Речь не идет про небольшой контингент. Это может быть максимум несколько тысяч бойцов. Америка показывает, что теперь противодействие опасным, с их точки зрения, государствам является большим приоритетом, чем борьба с терроризмом. В первую очередь будут нацеливать свои силы на Россию и Китай", - объясняет эксперт.

Но пока это не может существенно повлиять на военный расклад сил, считает он.

"Этот контингент не будет базироваться в Европе. Пока таких решений нет. Поэтому каких-то последствий для Украины тоже не будет. В 2020 году должны состояться масштабные учения сил НАТО на европейском континенте. После них США могут принять решение, увеличить свое присутствие в Европе". - добавляет Николай Белесков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США назвали наиболее важную реформу в Украине

Пентагон размышляет над сокращением военного контингента США в Западной Африке - это должно стать первым шагом глобальной передислокации войск в противостоянии Вашингтона России и Китаю.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После учений в 2020 году США могут увеличить свое военное присутствие в Европе - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Создали компанию, которая производит легенды

Разгромили типографию националистов

Разрушим старый порядок - власть обратилась к украинцам

Жителей сел приравняли к горожанам

Открыли новый химический элемент

Опасное приключение вдохновило на создание известного ралли

Самое читаемое
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 19161
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 9144
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 6156
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
 2 Просмотров: 6030
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
 Просмотров: 5931
Общество
РПЦ начала игнорировать Александрийский патриархат
РПЦ начала игнорировать Александрийский патриархат Просмотров: 306
Ранняя диагностика онкологии станет для украинцев бесплатной
Ранняя диагностика онкологии станет для украинцев бесплатной Просмотров: 612
МВД предлагает ужесточить ответственность водителей, увеличив штрафы
МВД предлагает ужесточить ответственность водителей, увеличив штрафы Просмотров: 342
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 6147
НАБУ обыскивает Министерство информационной политики
НАБУ обыскивает Министерство информационной политики Просмотров: 117
Больше всего комментируют
26
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
8
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
7
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
3
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
3
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
Голосов: 47786
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua