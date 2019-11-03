После скандала с Бакановым Богдан поехал в Италию

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан после конфликта с главой СБУ Иваном Бакановым улетел на отдых в Италию.

В четверг 31 октября, Богдан прибыл в городоок Гардоне-Ривьера, что в Ломбардии на озере Гарда. Это на севере страны, пишет Страна.

Автор: Страна.ua Богдан отдохнул в Италии

Украинский чиновник выбрал для отдыха 5-звездочный отель Grand Hotel Fasano на побережье озера.

Три ночи в отеле на двоих взрослых стоят 20 000 гривен, если покупать стандартный номер. За такой же номер, но с видом на озеро придется доплатить еще 8000. В оба варианта включен завтрак.

Автор: Страна.ua Богдан отдохнул в Италии

Также в отеле есть "шикарный спа".

Автор: Страна.ua Богдан отдохнул в Италии

В Украину Андрей Богдан вернулся в воскресенье вечером.

Фото из этого отеля также сегодня опубликовала в Instagram девушка Богдана - Анастасия Сличная.

Автор: Соцсети Богдан отдохнул в Италии



Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан подрался с главой СБУ Иваном Баканов. "Причина конфликта - назначение начальника следственного управления СБУ. Богдан хотел Нескромного, Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб", - написал журналист Станислав Речинский. Информацию о драке подтвердила шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.