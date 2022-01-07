После новогоднего застолья скончался военный. Проверяют командиров

Военнослужащий после застолья был без сознания.Скорая константировала смерть. Фото: Pixabay

Одесская спецпрокуратура расследует возможную причастность командования к гибели военнослужащего.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Уголовное производство было начато по факту небрежного отношения к службе военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области.

Предварительно 30 декабря командование организовало предновогоднее празднование на территории воинской части. "После этого трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время один из военнослужащих был обнаружен без сознания, его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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Остальных двоих солдат госпитализировали в военный медицинский центр в тяжелом состоянии.

Обстоятельства трагедии выясняются.

3 января в Донецкой области нашли мертвым военного-контрактника. Предварительно установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством.