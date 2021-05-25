После изнасилования в Кагарлыке только одного полицейского уволили, а сразу шесть получили повышение - МВД

После изнасилования только одного сотрудника полиции уволили. Фото: РБК

После скандала с изнасилованием в Кагарлыке полицейскими молодой женщины, прошли переаттестацию 30 из 38 сотрудников Кагарлицкого райотдела полиции, они остались работать на своих местах.

В результате переаттестации шесть человек получили повышение, а один был уволен. В Обуховском райотделе после переаттестации уволили пятеро полицейских, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Радио НВ".

На момент преступления в Кагарлицком участке было 43 полицейских, тестирование должны пройти 38, поскольку одного уволили, трое находились в декрете, а один отсутствовал по временной нетрудоспособности.

"Переаттестация - это не наказание, это проверка служебных знаний, проверка того, достойны эти люди работать. Если два преступника с 43-х изнасиловали женщину, били ее, то они за это отвечают. Но нельзя говорить, что, если один или два полицейских в райотделе плохие, то все плохие", - сказал Геращенко.

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В ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители из отделения полиции в Кагарлыке пытали 26-летнюю женщину, которую пригласили в отделение как свидетеля по делу о краже имущества. Госбюро расследований открыло дело по статьям 152 (изнасилование), 127 (пытки) и ч.2 статьи 365 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Полицейским грозит до десяти лет заключения.