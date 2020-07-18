После двух ужасных ДТП на дороги Одессы выведут наряды полиции

За день в Одесской области в ДТП погибли 8 человек. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители будут контролировать все аварийно-опасные участки дорог в регионе. Такое решение было принято после двух смертельных аварий, которые произошли 18 июля и унесли жизни восьми человек.

"С сегодняшнего дня по поручению главы одесской полиции все аварийно-сложные участки дорог международного и регионального значения будут круглосуточно контролироваться нарядами групп реагирования патрульной полиции", - говорится на сайте ГУ Нацполиции Украины в Одесской области.

Полицейские будут уделять повышенное внимание соблюдению водителями правил дорожного движения. В частности выявлению нарушителей, которые допускают превышение скорости движения и создают ситуации, которые могут привести к авариям.

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Также усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети, чтобы предотвратить их травмирование.

"Кроме указанных мероприятий работники милиции будут проводить и разъяснительную работу с участниками дорожного движения по недопущению нарушений ПДД", - отметили в пресс служба полиции.

18 июля утром на трассе Одесса - Рени произошло масштабное ДТП с человеческими жертвами. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 6 человек, еще трое госпитализированы, в том числе 2-летний ребенок. В этот же день на трассе Одесса - Рени (около села Маяки Беляевского района) произошла вторая авария. Два человека погибли на месте, еще двое доставлены в больницу.