Посчитали, сколько оружия покупают в Украине

В украинском на руках официально зарегистрировано около 1 млн единиц огнестрельного оружия. Фото: dt.ua

В украинцев на руках официально зарегистрировано около 1 млн единиц огнестрельного оружия, ежегодно покупают 70-100 тыс. По разным данным, ее количество может достигать 4,4 млн.

Тенденция к увеличению длинноствольного оружия появилась в 2013 году. Тогда в Украине зарегистрировали около 830 тыс. единиц, пишет rbc.ua.

"Главная мотивация при покупке таких вещей - необходимость иметь инструмент самозащиты. Люди психологически готовы к ее применению. На руках у 1,5 млн человек может находиться до 2,5 млн единиц оружия", - говорит глава наблюдательного совета "Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин.

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По данным полиции, в последние годы количество оружия на руках у населения не особенно возросло. Это связано с падением уровня преступности. С начала года зарегистрировали около 800 умышленных убийств, в 2014 году за этот период показатель составлял 1,4 тыс., в 2015-му - 1,9 тыс.

17 июля в селе Нересница, что в Закарпатской области, полиция по заявлению местных жителей обнаружила реактивную противотанковую гранату "Муха". РПГ был нацелен на один из ресторанов, который принадлежит богатому клиенту. Он работает в Чешской республике. Работал специалист, который сумел сделать станок для дистанционного выстрела из РПГ и смонтировал систему для дистанционного запуска.