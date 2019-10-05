Посчитали иностранцев, которые официально живут в Украине

395 тыс. иностранцев проживают в Украине. Фото: "Цензор.нет"

В Украине официально проживает 395 тыс. иностранцев.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба в ответ на запрос "Радио Свобода".

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"По имеющимся у ГМС статистическим данным, по состоянию на 1 сентября 2019 в Украине на учете находится 280 872 иностранца, проживающих на основании постоянного вида на жительство, и 114 394 иностранца, проживающие в Украине на основании временного вида на жительство", - говорится в ответе ГМС.

В Украине разрабатывают новую формулу растаможка евроблях. Учитывать принципы "справедливого налогообложения". Об этом заявил председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время митинга за доступное растаможка под Радой.