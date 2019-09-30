Порошенко заплатит 3 млн за информацию о заказчиках нападений на Гонтареву

Порошенко назначил вознаграждение за данные о нападавших на Гонтареву. Фото: Униан

Пятый президент Украины Петр Порошенко назначил вознаграждение в размере трех миллионов гривен за достоверную информацию о заказчиках и исполнителях нападений на экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

"Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях покушениях на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая поможет привлечь виновных к ответственности" , - написал Порошенко в Facebook.

Бывший президент считает, что ДТП, поджог машины и дома - это месть за мужественные и сильные реформаторские шаги Гонтаревой в должности главы НБУ.

"Повадки ее врагов иначе, как бандитскими, и не назовешь. Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, что Бога за бороду схватили. И уверены, что скроют концы в воду", - подчеркнул он.

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"Круг лиц, на которых падают подозрения, не так уж и широк. Пальцем ткнешь - и попадешь. Но очень важно легальным способом установить и наказать преступников. Чтобы все было по закону", - добавил Порошенко.

Ранее Петр Порошенко вместе с женой Мариной посетил экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Она находится на лечении в Лондоне после наезда на нее автомобиля.