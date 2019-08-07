Порошенко вызвали на очередной допрос

Порошенко должен появиться в ГБР 12 августа. Фото: 112.ua

Пятого президента Петра Порошенко вызывают на очередной допрос в Государственное бюро расследований.

Порошенко должен появиться в ГБР 12 августа. Об этом сообщил и.о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко.

"Петр Порошенко вызван на допрос на 09.30 12 августа", - отметил он.

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Пятого президента допросят по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке ООО "Телеканал "Прямой".

Генеральная прокуратура вызвала на допрос трех человек из окружения Порошенко: экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву, экс-заместителя АП Алексея Филатова и экс-министра экологии Николай Злочевский. Всех будуть допрашивать как подозреваемых в одном и том же производстве.