Порошенко выступит на форуме по безопасности в Канаде

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выступит на ежегодном форуме по безопасности в Канаде.

Как отмечают на сайте пресс-службы "ЕС", форум состоится 22-26 ноября в городе Галифакс. Политик выступит на тему вклада Украины в европейскую безопасность и стабильность. В рамках форума состоятся его встречи с представителями политических и деловых кругов Канады, а также представителями делегации Конгресса США.

"Важной составляющей визита станет посещение пятым президентом города Эдмонтон, где он встретится с Премьер-министром провинции Альберта, многочисленной украинской общиной Канады, а также примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора", - говорится в сообщении.

К тому же, Порошенко планирует прочитать лекцию для преподавателей и студентов Университета Альберта на тему "Геополитические вызовы для Украины и мирового украинства", а также посетить помещение Генерального консульства Украины в Эдмонтоне, которое было открыто по его решению в 2018 году.

Партия "Европейская солидарность" потребовала создания в Верховной Раде Временной следственной комиссии по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса Президента в работу правоохранительных органов.