Порошенко собирается сократить список оснований для получения гражданства

Власти могут изменить процедуру получения гражданства Украині. Фото: beztabu.net

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит предложение о сокращении перечня оснований для предоставления украинского гражданства.

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"Необходимо жестче проверять основания для получения статуса гражданина Украины... Нужно сузить круг лиц, имеющих право становиться гражданами по территориальному происхождению", - сказал Порошенко на заседании СНБО, передает Lb.ua со ссылкой на "Украинские Новости".

Президент также подчеркнул, что в течение 27-ми лет независимости нашего государства, жители Украины должны были окончательно определиться, хотят ли они быть гражданами Украины или нет.

Из-за случаев, когда суды принимают решения о проживании в Украине на основании поддельных справок о проживании в Украине, Государственная миграционная служба начала проверку всех украинцев, которые получили гражданство за годы независимости Украины.