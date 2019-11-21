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четверг, 21 ноября 2019 12:29

Порошенко поздравил украинцев с Днём достоинства и свободы

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Порошенко поздравил украинцев с Днём достоинства и свободы

Пятый президент Украины, народный депутат, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обратился к украинцам, поздравив их с Днем достоинства и свободы.

Об этом он сообщил в Facebook, рассказав, что для него значит свобода и достоинство.

"Свобода – это возможность жить в собственном независимом государстве. Достоинство – это сильная украинская армия, которой мы гордимся, и которая уже шестой год подряд защищает право украинцев быть свободными. Свобода – это демократия, право свободного выбора. Достоинство – это право на собственное мнение, которое никто не может ограничить уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации", – отметил Порошенко.

Также политик добавил, что свобода позволяет украинцам свободно путешествовать по Европе и всем миром. А достоинство позволит Украине стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО.

"Свобода и достоинство – это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще – это уважать права других. Мы доказали, что умеем защищаться. Кто бы не посягал на наши вольности извне или изнутри. Мы рождены, чтобы быть свободными. Поздравляю вас с Днем Достоинства и Свободы, дорогие украинцы. Слава Украине!" – подчеркнул Порошенко.

Напомним сегодня, 21 ноября, в Украине празднуют День достоинства и свободы. Этот патриотический праздник посвящен началу двух революций: оранжевой и Революции достоинства.

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Дата
21
ноября

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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